SUPERSALÁRIOS: em meio à crise financeira, servidores recebem mais que prefeito em Vilhena

Está no site da transparência da Prefeitura de Vilhena. Conforme o informativo institucional, existem servidores municipais ganhando mais do que o próprio prefeito Célio Batista (PP).

A Constituição Federal estabelece que no município o teto mensal do funcionalismo público não ultrapasse o vencimento do prefeito, que em Vilhena é de R$ 19.800,00.

Isto inclui a soma de vencimento básico e outros benefícios remuneratórios do salário, como gratificação por desempenho e vantagens pessoais, entre outros.

O vencimento foi sancionado pela Lei número 3.917 ,de 12 de junho de 2014, pelo prefeito afastado Zé Rover (PP). Dados inclusos na planilha de pagamento de dezembro de 2016 dos servidores públicos revelam os vencimentos, que podem ser questionados pelo Ministério Público.

Dois advogados, servidores de carreira do Município, estão na relação do pagamento de salário do mês de dezembro. Tiago Cavalcanti Lima de Holanda, com salário base, gratificações e vantagem pessoal, recebe R$ 21.813,86; Carlos Eduardo Machado Ferreira recebe R$ 27.547,50. Neste último caso, o valor pode ser devido a que os procuradores têm o teto salarial do ministro do STF.

Maira Sobral Vannier, servidora pública municipal que ocupa a função de engenheira, recebe em dezembro R$ 23.688,44.

Também consta o servidor público João Monteiro Gomes, que é fiscal tributário. Em dezembro, ele receberá R$ 45.522,80, entre salário base, gratificação e valores por pecúnia e licencia prêmio.

CRISE FINANCEIRA

Em meio à crise administrativa e financeira que assola Vilhena, o enxugamento da máquina pública, prometida por Célio Batista, parece peça de ficção na atual gestão.

Batista assumiu o cargo em novembro passado, substituindo Zé Rover, com a promessa de economia na administração, mas os super-salários divergem dessa iniciativa.

Há mais de seis meses, servidores exonerados reclamam para poder receber as rescisões, mas o prefeito é quem decide as prioridades.

O site deixa espaço disponível aos servidores citados e ao próprio prefeito para eventuais esclarecimentos a respeito do assunto.

