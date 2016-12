Time vilhenense encerra testes e anuncia apresentação oficial do elenco para fevereiro

Na tarde do sábado, 17, a comissão técnica do Barcelona Futebol Clube realizou no Park Embratel, em Vilhena, a segunda etapa dos testes com os 36 atletas selecionados no primeiro dia de seletiva que teve mais de 120 inscritos.

Apesar da chuva que caiu, todos se empenharam em mostrar o melhor, quer seja a habilidade, o jogo em equipe ou a garra.

Ao final, 23 nomes se destacaram e foram integrados ao clube; Oito deles farão parte do elenco profissional, são eles: Nathan Lima, Samaroni Guimarães, Carlos Eduardo, Anderson de Jesus, Welito Linhares, Lucas Fernando, Gabriel Baiano e Maykon.

Os outros 15 atletas formaram o elenco da equipe sub-20. Eis os nomes: Lucas Lemes, João Henrique, Gabriel Felipe, Vinícius Augusto, Hudson Souza, Vinicius Bertozzi, Vitor Bueno, Lucas Gabriel, Guilherme Junior, Rhuan Gabriel, Frankley Francisco, Kawan Rafael, Wesley Vitor e Lucas Santos.

Os escolhidos para compor o Sub-20 se apresentarão ao clube na primeira semana de janeiro. A apresentação oficial do time principal será no dia 10 de fevereiro, quando devem iniciar os treinos com bola.

Texto e foto: Assessoria