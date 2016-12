Alex Testoni pagou adiantado todos os salários e 13º dos servidores

Concluindo o segundo mandato em Ouro Preto do Oeste, o prefeito Alex Testoni (PSD) garantiu o pagamento antecipado no último dia 15 de dezembro da folha do mês, décimo terceiro e as férias dos servidores públicos. Durante toda a gestão, Testoni quitou as obrigações com o funcionalismo dentro do mês trabalhado e pagou todos os direitos da categoria.

O prefeito também manteve a gestão fiscal equilibrada. Não deixará dívidas para o sucessor, mas vários convênios acertados com o Governo do Estado para fomentar o turismo na microrregião liderada por Ouro Preto. “Ouro Preto do Oeste está com a saúde financeira em dia. Nossos trabalhadores estão com seus salários em dia, os fornecedores e vamos deixar várias frentes de obra para o nosso sucessor”, enfatizou Alex Testoni.

Ele encerra o mandato com uma grande festa para a população de Ouro Preto. É o Réveillon de Luz 2017 com 5 atrações musicais e uma grande queima de fogos na praça da Liberdade na virada do ano. Todo o custo foi absorvido pelo comercio local, não há um único centavo investido pelo poder público. Houve uma campanha entre os lojistas com bingo que arrecadou cerca de R$ 225 mil da iniciativa privada.

O prefeito ao concluir a entrevista agradece a toda população pela confiança nos últimos 4 anos e deseja a todas as famílias um natal iluminado e um final de ano cheio de realizações.

Autor e foto: Gerson Costa