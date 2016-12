Antes de embarcar para Vilhena, Héber marca três gols e fica encostado na artilharia

O atacante que foi revelado para o futebol nos campos da antiga TSA em Vilhena, Héber Araújo dos Santos, 25 anos, marcou três vezes na última rodada que disputou pelo Campeonato Croata.

Sua equipe, Slaven Belupo, venceu por 4 a 0 o Cibalia, neste domingo, 18, com direito a três gols consecutivos do brasileiro. Já no embarque para Vilhena, onde passará suas curtas férias, Héber comentou o feito.

“Fiz um “hat-trick”, que já é um nome dado aos jogadores que conseguem marcar três gols numa mesma partida. Agora vou brigar pela artilharia”, comentou Héber do aeroporto de Paris, na França, momento que embarcava para São Paulo.

O atacante chegou a marca de sete gols com a camisa do Slaven Belupo e o artilheiro da competição tem 10 marcados.

A partida que o consagrou levou sua equipe a quinta colocação com 27 pontos. Ao final do jogo, Héber foi substituído e ovacionado pelo torcedor Croata que já o adotou como craque.

O atleta chegou em Vilhena nesta terça e fará um jogo amistoso para arrecadar alimentos na quinta-feira,22, às 19 horas, no campo da Aciv, contra o Barcelona, time recém-profissionalizado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Facebook