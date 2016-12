Após discussão, homem atira em mãe e filha com espigarda

As primeiras informações são de que a mãe teria ido buscar a filha de apenas nove anos na casa do pai no fim da tarde desta segunda-feira (19), pois os dois são divorciados e há três dias o homem não entregava a menor.

A mãe preocupada foi até a residência do ex, momento que entraram em uma calorosa discussão. O homem se apossou de uma espingarda e atirou na ex-mulher acertando-a no tórax e no pulso direito, que ficou dilacerado.

O irmão da vítima a viu caída ao solo e colocou a mesma no seu carro e veio para o município de Ariquemes e entregou no pronto socorro do Hospital Regional de Ariquemes. O estado de saúde da mulher é considerado grave.

A filha, que também foi atingida pelo disparo, foi socorrida em outro veículo e foi ao encontro do SAMU que fez os atendimentos pré-hospitalares e encaminhou a menor para o Hospital Regional. O homem fugiu em uma motocicleta Honda Bros de cor escura.

A Força Tática do 7º BPM foi até o local do sinistro e não encontrou o infrator. Todas as guarnições da Cidade de Ariquemes, Alto Paraíso e região estão em alerta, no intuito de localizar o acusado que cometeu esta atrocidade.

Texto: Yes mania