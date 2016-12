Atleta vilhenense se destaca em competição no MT

O corredor Gilberto Dutra, de Vilhena, obteve bons resultados em sua participação na 12ª Volta do Guaporé. A competição ocorreu na cidade de Pontes Lacerda (MT) no último domingo, 18

Gilberto explicou que o percurso foi de 5 km sendo que na categoria Master 35 a 45 anos terminou a corrida na 5ª colocação. Já no quadro geral da competição, o vilhenense terminou na 11ª lugar.

“Competi no geral contra cerca de 200 atletas, e termina em 11ª é um bom resultado”, destacou.

Mesmo com as festas de fim de ano, Gilberto garantiu que o treino segue forte, pois a competição avista. “Minha próxima corrida já tem data marcada será dia 08 de janeiro de 2017 em Cuiabá (MT) nesta data será a 33ª Corrida de Reis. Estou me preparando para alcançar um bom resultado”, afirmou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação