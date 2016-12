Ex-morador de Colorado morre em decorrência de câncer no PR

O ex-morador de Colorado do Oeste, Marlon Felisberto Pedraza, 36 anos, morreu nesta segunda-feira, 19, no Hospital das Clínicas de Piraquara, em Curitiba (PR), em decorrência de um câncer no pulmão.

Em vida, Marlon trabalhava como técnico da OI, sua profissão era instalador. O coloradense estava internado no hospital onde tratava de um câncer no pulmão.

Pelo facebook, amigos e parentes o encorajavam a continuar lutando, pois acreditavam em sua vitória. Marlon é filho do popular “Café Filho”, morador de Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Facebook