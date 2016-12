Festa “Virada Show” promete agitar Vilhena; concorra ingressos

A festa “Virada Show” acontecerá no sábado, 31, em Vilhena e reunirá diversas atrações musicais. No palco do evento é esperado os Djs Pooll Marky e Bruno, e os cantores Diogo Amorim e João Netto.

Toda a estrutura será montada na praça de alimentação do parque de exposições, em Vilhena. Além de muita musica a noite contará com open de Smirnoff para a área vip, e mesas premium com combo de bebidas grátis.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 8433-4843 e 99280-9112.

O Extra de Rondônia em parceria LM Eventos, organizadora da festa, vai sortear para os internautas três ingressos para o “Virada Show”.

Para participar da promoção e concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta: “Quando será realizada a festa Virada Show em Vilhena?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado na segunda-feira, 26, e o nome dos ganhadores serão divulgados no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação