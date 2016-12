FICHA LIMPA: vereador diz que projeto não foi para beneficiar Melki: “Fui atacado injustamente”

O vereador Francis Godoy (PSC) declarou em coletiva realizada hoje, terça-feira, 20, após a sessão ordinária, que o projeto de sua autoria, que pretende alterar à Lei “Ficha Limpa Municipal”, em Vilhena, não foi feito para beneficiar ninguém, muito menos o ex-prefeito Melki Donadon (PTB).

Alegou que foi candidato a vereador na coligação “Pra Fazer Diferente”, que tinha o empresário Eduardo Japonês como candidato a prefeito, sendo esse um indício de que o projeto não tinha a pretensão de ajudar ninguém, mas sim garantir o direito de defesa das pessoas.

“Nas eleições, eu não votei na Rosani Donadon, votei no Japonês. Essa é uma prova de que o projeto que propus não teve como objetivo beneficiar o Melki”, disse o parlamentar.

De acordo com Francis, o projeto teve como objetivo garantir o direito de defesa dos vilhenenses, pois a redação atual generaliza muito e torna a lei menos justa. Ele explicou que caso um eleitor seja condenado a uma pena de 3 meses por uma doação eleitoral acima de seu limite, fica ele mais 8 anos além dos três meses sem poder assumir qualquer cargo público Municipal, sem ter tido a chance de promover os recursos de sua defesa até o final.

O vereador ressaltou que o projeto não retira nada do texto original, sendo apenas uma readequação. A nova redação da lei continua afirmando que pessoas que tiveram condenação por desvio de recurso público e não dispõe de certidão do tribunal de contas, permanecerão fora da vida pública para preservar a moralidade e o bem do povo.

“Nesta última semana fui atacado injustamente e julgado por várias pessoas sem conhecimento do projeto, mas não me arrependo do trabalho feito em prol da população”, conclui o vereador, que informou que o projeto segue para analise das comissões na Câmara.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia