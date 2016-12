Homem pede pão, surpreende dona de lanchonete com faca e leva R$400

Na noite desta segunda-feira, 19, um roubo foi registrado na Lanchonete Karine, localizada na Praça Ângelo Spadari, Avenida Capitão Castro, Centro comercial de Vilhena.

A vítima, dona do estabelecimento, narrou a polícia que se compadeceu ao chegar o suspeito e pedir a ela um pão. Ao dar as costas para ajudar o homem, a mulher foi surpreendida por ele, que armado com uma faca arrancou dela uma bolsa e fugiu de bicicleta.

A comerciante ainda relata que gritou pela praça pedindo por socorro e os bombeiros chegaram a sair atrás do suspeito com um carro, mas o bandido não foi encontrado.

Na bolsa, a vítima narrou a polícia que estavam todos os seus documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$ 400.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa