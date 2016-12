Prefeito, ex-secretários e médico são denunciados pelo MP por corrupção

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MP), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, do Centro de Atividades Judiciais (CAEJ), do Centro de Atividades Extrajudiciais (CAEX) e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), ofereceu mais uma denúncia ao Tribunal de Justiça de Rondônia, nesta segunda-feira, 19, decorrente das investigações realizadas em conjunto com a Polícia Federal por ocasião da Operação “Áugias”, deflagrada em novembro deste ano.

Foram denunciados: o prefeito afastado de Vilhena, José Luiz Rover; o ex-secretário municipal, Gustavo Valmórbida; o ex-servidor do Gabinete do Prefeito, Bruno Pietrobon, e o empresário Eduardo Braga Molinari, pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Apurou-se que José Luiz Rover, com o auxílio de Gustavo Valmórbida e Bruno Pietrobon, no período compreendido de 2014 a 2015, solicitou vantagem indevida ao empresário Eduardo Braga Molinari, sob a promessa de que diminuiria a dívida tributária de mais de um milhão de reais da empresa Mega Imagem Centro de Diagnósticos LTDA, de propriedade do referido empresário, junto à Prefeitura de Vilhena.

O empresário aceitou a oferta e pagou aos agentes públicos propina no valor de R$ 160.000,00, mediante a entrega de cheques que foram trocados por dinheiro em espécie junto a parentes do Prefeito, como forma de dissimular a origem ilícita dos valores.

Conforme apurado, após o pagamento da propina, José Luiz Rover deferiu requerimento administrativo apresentado pela empresa Mega Imagem na Secretaria Municipal de Fazenda e determinou, de forma fraudulenta, para que fosse promovido no âmbito da Prefeitura o abatimento da dívida ativa da empresa Mega Imagem, concretizando assim o benefício em favor do empresário, em razão do pagamento da propina.

Texto: Assessoria MP

Foto: Extra de Rondônia