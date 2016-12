Presidente da Assembleia anuncia 1º Encontro dos Legisladores Municipais

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), anunciou para fevereiro a realização do 1º Encontro Estadual dos Vereadores Eleitos, programado para ocorrer nos dias 13 e 14, no auditório da Ulbra, em Porto Velho.

O Encontro vai reunir os vereadores eleitos em outubro e será organizado pela Escola do Legislativo. Maurão afirmou que o objetivo é preparar os novos vereadores para uma atividade parlamentar eficiente, e que corresponda aos anseios da comunidade.

Serão seis palestras abordando temas mais diversos. No primeiro dia, a partir das 14h, o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (Abel) Florian Madruga, abordará a “importância da criação das escolas do legislativo municipal”.

No dia 14, o evento começa às 8h com a palestra do historiador e consultor legislativo do Senado Federal, Antônio José Barbosa, sobre a história do poder legislativo no Brasil. Às 10 horas, o diretor executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, Antônio Helder Rebouças, ministrará palestra sobre o “papel do Interlegis”, o programa do Senado que interliga os legislativos brasileiros para intercâmbio de conhecimento.

O encontro prossegue na parte da tarde, com palestra que destacará “o papel do vereador”, pelo coordenador de planejamento do Instituto Legislativo Brasileiro, Luiz Fernando Machado. As outras duas palestras serão ministradas pelo consultor do Senado Federal, Rafael Fraia, sobre “orçamento e políticas públicas” e Francisco Etelvino Biondo, analista legislativo, com o tema “cerimonial no ambiente legislativo”.

O diretor da Escola do Legislativo, César Licório, disse que o Encontro é mais uma prova do apoio que o presidente da Casa tem direcionado ao fortalecimento dos legislativos municipais.

Autor e foto: Assessoria