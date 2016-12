SEM CONSTRUÇÃO: dono da Havan exclui Vilhena dos planos da empresa para 2017

E parece mesmo que a construção da Loja Havan, em Vilhena, não vai sair do papel em 2017.

Luciano Hang, dono da empresa, em entrevista em rede nacional semana passada, excluiu Vilhena dos planos da empresa. Entretanto, confirmou a construção de uma loja no município de Cacoal.

Hang foi o entrevistado especial do programa “Superpop”, comandado por Luciana Gimenez, da Rede TV, na última quinta-feira, 15.

Não programa, Hang falou um pouco de sua vida, experiências empresariais e lamentou que no Brasil esteja instalada a “indústria do Carimbo”, uma forma de reclamar da burocracia no país.

A respeito dos planos da empresa para 2017, o empresário citou a construção de novas lojas no país, incluindo uma na capital do Acre, Rio Branco. Com relação a Rondônia, ele citou apenas a inauguração de uma loja, e será no município de Cacoal.

A declaração do empresário cai como um balde de água fria nos vilhenenses, que acreditavam que a primeira loja sairia do papel em breve, conforme afirmou Hang. A obra foi anunciada em janeiro de 2015 pelo ex-secretário municipal Gustavo Valmórbida.

Já em 10 de dezembro de 2015, durante visita a Vilhena, Hang (FOTO) garantiu que Vilhena seria a primeira cidade do interior a ter a loja Havan e que “por questões administrativas” ocorre o atraso do empreendimento.

POLÊMICA

Uma rua que cortava o imóvel de 20 mil metros quadrados adquirido pelos empresários para instalação da Loja, foi um dos primeiros impedimentos para construção do empreendimento.

Após muita polêmica com relação à desapropriação da área (rua), a Câmara de Vereadores aprovou a doação do terren, favorecendo a empresa.

Em contrapartida, os empresários entregaram uma esteira rolante e ar-condicionado para o Aeroporto Brigadeiro Camarão de Vilhena.

