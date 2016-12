Sexta tem jantar dançante especial de Natal no CTG em Vilhena

Na próxima sexta-feira, 23, antevéspera de Natal, jantar dançante no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, em Vilhena.

A organização do evento por conta do gaiteiro Irineu Lachinsck e esposa Noeli. O jantar será especial e será servido a partir das 20 horas. No cardápio, leitão assado inteiro e churrasco tradicional. Além de frutas e a presença do Papai Noel.

A festa continua após o jantar. Baile com animação do cantor Jonas e participações de cantores da região. Tudo isso, por apenas R$ 15,00.

CTG Sinuelo do Norte, local amplo e agradável, aonde você e sua família vão se sentir em casa. Avenida José do patrocínio, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia