Veja quem participou do “Baile da Soja” no CTG Sinuelo do Norte

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) em parceria como Sojicultores do Cone Sul de Vilhena promoveu no último sábado, 17, o Baile da Soja com chopp.

A festa contou com a animação Banda Fockus, do Paraná, e apresentação do grupo Invernada do CTG Querência Nova, de Ariquemes.

O Extra de Rondônia registrou os melhores momentos do evento. Veja as fotos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/De Moura Producões