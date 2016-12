Decoração natalina dá toque especial a praça de Vilhena

A Praça Nossa Senhora Aparecida, em Vilhena, recebeu uma decoração especial que está atraindo a atenção de quem passa pelas avenidas Major Amarante e Capitão Castro.

A decoração natalina tem encantado e atraído visitantes da praça. O local ganhou uma decoração com luzes, renas e a tradicional “Casa do Papai Noel”.

Para a dona de casa Lurdes da Costa, que visitou a praça com os três filhos, a decoração da praça ajuda a resgatar a magia e a tradição do Natal com muita beleza e entretenimento, além de estimular a prática de compartilhar pequenos hábitos como o do sorriso e da felicidade.

Na praça, além de decoração que encanta os visitantes, é o presépio que atrai os visitantes pela riqueza de detalhes, e a capacidade de transmitir às famílias o verdadeiro sentido do Natal.

A decoração na praça foi feita graças à parceria entre Prefeitura de Vilhena e os empresários e artesãos da cidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia