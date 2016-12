Jovem escapa de cinco tiros com vida em Cerejeiras; suspeito foi preso

A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada de sábado, 17, por volta das 3h00, quando o jovem identificado apenas como Igor foi vítima de disparos na lateral do restaurante El Gaúcho, localizado na Avenida das Nações, Centro de Cerejeiras.

O acusado do crime chegou e sem dizer nada disparou por cinco vezes na direção de Igor, que foi atingido somente de raspão, recebeu atendimentos médicos no hospital São Lucas e foi liberado.

Após o feito, sem ser reconhecido pelas testemunhas, o atirador fugiu e se refugiou nas matas. Moradores relatam que os envolvidos no episódio possuem rixa no mundo do crime e que tudo não passa de um acerto de contas.

Nesta segunda-feira, 20, a Policia Militar ao fechar uma boca de fumo na zona rural localizou o suspeito de tentar contra a vida de Igor. Trata-se de Jonathan Luiz Escrupak, 31, que confessou à polícia ter rixa com Igor e que no sábado tentou tirar sua vida.

O rapaz disse que a arma usada no crime foi jogada no leito do Rio Araras, não sabendo informar o local. Ao receber voz de prisão, o acusado ainda tentou reagir, mas os policiais usaram de força física para conter sua fuga.

Jonathan foi preso em flagrante por comércio de entorpecente e conduzido a cadeia pública, onde permanecerá aguardando julgamento para os crimes que praticou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Facebook