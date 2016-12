PRF apreende quase R$20 mil, ouro e drogas ilícitas em Vilhena

Nesta última terça-feira (20), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase R$20 mil, 35 gramas de ouro e 14 unidades de anfetamina.

O flagrante aconteceu por volta das 23h00 nas imediações do quilômetro 1 da BR 364, sentido crescente em Vilhena/RO.

A droga e a quantia significante em dinheiro estava em uma TOYOTA/HILUX CD4X, cor branca, ano 2014, conduzido por um homem de 41 anos de idade, que foi abordada na rodovia.

Durante revista no interior do carro, os policiais encontraram R$19.867 em cédulas e 19 comprimidos de Nobésio Forte, substância proibida de ser comercializada no país.

Posteriormente, os policiais revistaram o condutor e encontraram 32 gramas de ouro, no bolso da frente da sua bermuda. Caracterizado o crime de contrabando, os policiais apreenderam os objetos encontrados e deram voz de prisão ao motorista.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Ilustração