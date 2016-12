Rosangela Donadon defende Polícia Civil e aprova PCCS

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) votou a favor do Projeto de Lei (PL) nº 553/16, de autoria do Executivo, que aprova o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) da Polícia Civil do Estado de Rondônia. A aprovação do projeto aconteceu em uma sessão extraordinária na noite desta terça-feira, 20.

De acordo com a deputada, a aprovação da lei vem de encontro com a necessidade e reivindicações dos policiais civis e, que os benefícios conquistados serão usufruídos pelos servidores.

Um dos benefícios para a categoria foi a integração do valor da periculosidade ao salário, que a partir da aprovação da PL será incluído na aposentadoria, disse a parlamentar, que enumerou outras citações do projeto, como a remuneração dos integrantes da Carreira da Polícia Civil e a alteração da lei que dispõe sobre adicional de insalubridade.

A parlamentar falou que sempre estará apoiando a categoria que presta relevantes serviços à população. “A polícia civil é um dos pilares para que tenhamos uma segurança pública de qualidade. Estou satisfeita pelo consenso entre o Executivo, o Legislativo e a categoria dos Policiais Civis. Os servidores públicos sempre terão o meu apoio”, disse.

Rosangela Donadon agradeceu a atuação do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), Maurão de Carvalho (PMDB), do relator do projeto, Léo Morais (PTB) e demais parlamentares que ajudaram a conduzir a sessão extraordinária.

Autor e foto: Assessoria