Sábado tem baile de Natal no CTG em Cerejeiras

Com a animação de Pietra Mello, Pedro Lucas, Meire Cabianchi e do DJ ‘Marron’, o Baile de Natal promete agitar Cerejeiras, na noite do sábado, 24.

O evento é tradicional e organizado pelo Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

Ingressos e mesas para a festa seguem sendo vendidos, sendo que na compra de uma mesa ganha uma garrafa de vodka.

Informações e aquisição de mesas e ingressos através do telefone (69) 9 9277-9986.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação