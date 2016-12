Abertas inscrições para oficina teatral em Vilhena

No mês de janeiro o grupo vilhenense de Teatro Wankabuki vai promover mais uma edição da oficina teatral de férias. As inscrições para a capacitação cultural estão abertas.

De acordo com informações do grupo, será ministrada “Oficina de Estudos sobre a Personagem teatral”. A investigação sobre a complexidade das personagens e os processos que cada ator desenvolve no decorrer de sua criação, se dará nessa edição em seis encontros entre os dias 5 a 14 de janeiro.

As aulas da oficina serão ministradas na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no campus Vilhena nas quintas e sextas-feiras, entre as 19h às 22h. Já nos sábados as aulas serão ministradas entre as 15h às 18h.

Serão oferecidas 25 vagas e podem se inscrever pessoas com idade acima de 15 anos. A oficina será gratuita, sendo cobrada apenas uma taxa de inscrição de R$ 30,00 que o inscrito deverá pagar no primeiro dia de aula, para custear materiais a serem utilizados na capacitação.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui e preenchendo o formulário online onde os alunos deverão fornecer corretamente os dados de contatos telefônicos e e-mail, pois é através desses meios que serão divulgadas outras informações sobre as aulas. O formulário de inscrição estará disponível online até o dia 04 de janeiro.

Este ano o grupo Wankabuki ofereceu quatro oficinas teatrais durante a realização do II Festival Amazônico de Monólogos e Breves Cenas, com professores doutores e mestres do Curso de Teatro do Departamento de Artes da UNIR – Campus e Porto Velho e atores de grupos de teatro. Cerca de 100 pessoas, entre professores, alunos, atores e pessoas da comunidade participaram dessas oficinas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação