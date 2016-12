Corpo de Bombeiros orienta vilhenenses sobre cuidados com fogos de artifício

Durante as festas de fim de ano é comum a utilização de fogos de artifícios pela população. Entretanto, neste quesito, é importante orientações sobre os cuidados na utilização destes produtos para evitar acidentes, principalmente em locais onde há aglomeração de pessoas.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o Tenente do Corpo de Bombeiros, Moacyr de Paulo, alertou que o uso de fogos de artifícios sem o devido cuidado pode provocar acidentes com causas graves como queimaduras, mutilação dos dedos, mãos e rosto se o produto for usado de forma incorreta.

“Soltar fogos de artifício é uma brincadeira comum nos períodos festivos, mas que precisa de cuidados para evitar acidentes. Já atendemos casos de pessoas que tiveram queimaduras e amputação nos dedos das mãos”, alertou o bombeiro.

De acordo com Moacyr, os cuidados com os fogos de artifício começam ainda na compra do produto. É preciso observar uma série de requisitos na hora da compra como o armazenamento, estado de conservação e a validade do material.

“A recomendação é para que a compra seja feita em locais de procedência e com produtos certificados que passou por um critério de segurança. Os produtos fabricados manualmente não possuem esses critérios de segurança rigorosos”, afirma o tenente, que ressaltou que outra coisa importante é escolher um local adequado para armazenar o produto em casa.

Para reduzir o perigo é preciso ler as instruções de segurança antes de soltar os fogos. “É importante seguir as regras de instruções em cada embalagem, o limite de idade previsto para se soltar cada produto. Importante também escolher um local seguro e afastado de pessoas. Em casos de falha na explosão, a recomendação é não tentar reutilizar o material”, disse Moacyr, que orientou que após a explosão, é preciso evitar que os fogos sejam recolhidos logo em seguida, pois os explosivos ainda podem estar ativos.

Outra orientação é não soltar fogos próximos a áreas que contenham material de fácil combustão, como postos de gasolina, redes de distribuição de energia e depósitos de gás.

Na opinião de Moacyr, o ideal é que seja em um local descampado para evitar acidentes. Em caso de rojões maiores, o ideal é usá-los com o auxílio de suportes especiais.

Apesar de existirem fogos especiais para o manuseio de crianças, como as bombinhas de pólvora, os bombeiros orientam que um adulto sempre supervisione a brincadeira, pois, apesar de parecerem inofensivas, as bombinhas também podem provocar acidentes. “É importante seguir as regras de segurança para evitar acidentes neste período festivo”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia