Eleitos ensaiam ato de posse; vereadora mais votada presidirá sessão e eleição da mesa

A vereadora eleita Helena Maria Rodrigues de Queiroz (PTB), a popular “Leninha do Povo”, vai presidir a sessão de posse dos eleitos, na Câmara Municipal de Vilhena, marcada para às 10h00 do dia domingo, 1 de janeiro de 2017.

Os detalhes da solenidade foram definidos durante ensaio para a o evento, que aconteceu nesta quarta-feira, 21.

Conforme a programação, após a posse dos eleitos, Leninha continuará comandando os trabalhos da primeira sessão do ano, que elegerá a nova Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 no Legislativo. Ficou definido que a apresentação dos nomes ocorrerá por chapas.

Por enquanto, dois novatos mostraram interesse na presidência da Casa: Francislei Inácio da Silva, o popular “França Silva” da rádio, e Carlos Antônio de Jesus Suchi, o conhecido “Sargento Suchi”. O primeiro foi eleito na coligação “Pra Fazer Diferente”, que tinha o empresário Eduardo Japonês como candidato a prefeito.

Já Sushi foi eleito na coligação “A Vontade do Povo”, que consagrou Rosani Donadon como nova prefeita de Vilhena.

POPULAÇÃO CONVIDADA

De acordo com a organização do evento, a sessão de posse inicia pontualmente às 10h00, e os lugares, no auditório da Câmara, serão ocupados conforme a chegada das pessoas, sem necessidade de convite.

Entretanto, lugares separadamente serão disponibilizados para familiares dos eleitos no plenário. Para eles será necessária a apresentação de convites.

A posse dos eleitos deve acabar por volta das 11h20, e logo a nova prefeita, o vice, futuros secretários municipais e servidores seguem para o auditório da prefeitura onde ocorrerá a transmissão do cargo. Porém, como informado anteriormente, os vereadores ficam na Câmara para a posse da nova Mesa Diretora.

