Em Colorado, servidor é preso sob acusação de estupro de criança

Um servidor que atua no município de Colorado do Oeste foi preso nessa semana sob acusação de praticar um estupro de uma menina de 8 anos no município.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o caso que corre em segredo de justiça aconteceu na primeira semana de dezembro e o acusado foi preso na quarta-feira, 14, por ordem judicial.

O servidor atuava como motorista de ônibus que transportava alunos da zona rural para a cidade. O mandado de prisão foi cumprido e o suspeito conduzido ao presídio de Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração