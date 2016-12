Rosangela Donadon consegue aumento de repasse à UTI de Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) conquistou mais uma importante vitória para o Cone-sul de Rondônia. A parlamentar garantiu investimentos na ordem de R$ 3.360 milhões oriundos do Orçamento do Estado para uso exclusivo da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do município de Vilhena. O acréscimo, segundo a parlamentar, trará mais fôlego para o poder municipal administrar a unidade além de proporcionar mais comodidade e celeridade aos pacientes que necessitam deste tipo de atendimento.

Rosangela Donadon teve muito trabalho nas últimas horas para garantir o recurso à UTI do Cone-sul de Rondônia. A parlamentar teve que visitar todos os deputados estaduais para apresentar um panorama da real situação da saúde pública do município de Vilhena e explicar o porquê o investimento seria necessário. “Trata-se de uma questão de humanidade. A UTI de Vilhena atende pessoas de todo o sul do Estado e ainda de municípios do Matogrosso. É uma unidade polo e necessita de atendimento constante”, observou.

A deputada do Cone-sul disse estar muito feliz com o engajamento dos deputados estaduais no cuidado com a UTI do Hospital Regional. “Foi gratificante receber o apoio dos deputados. Eles entenderam a necessidade de atender a UTI de Vilhena e também acreditam ser de extrema necessidade investimentos no setor”, disse Rosangela Donadon ao agradecer os pares que atenderam seu pedido. Todos os deputados estaduais presentes à sessão realizada nesta quarta-feira, 21, com exceção de Luizinho Goebel (PV) foram favoráveis ao desenvolvimento da saúde pública do Cone-sul de Rondônia. A deputada estadual Glaucione (PMDB) e o deputado Airton Gurgacz (PDT) estão em viagem e não participaram do encontro legislativo.

Ainda segundo Rosangela Donadon, o Governador Confúcio Moura (PMDB) garantiu a integralidade do repasse e destacou sua preocupação com a saúde pública do Estado. “O Governador vem trabalhando arduamente a fim de garantir melhorias para a saúde pública de Rondônia. O reajuste no repasse à UTI de Vilhena é uma prova concreta disso”, arrematou a deputada.

Autor e foto: Assessoria