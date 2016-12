É HOJE: craque revelado em Vilhena convoca torcedor para jogo beneficente

É nesta sexta-feira, 23, o jogo beneficente de Amigos de Héber x Barcelona, time local recém-profissionalizado. O duelo será a partir das 19h00 no campo da Aciv.

Para adquirir a entrada ao evento é necessário a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. Em visita ao Extra de Rondônia, o idealizador do evento, Héber Araújo dos Santos, falou do projeto que começou em 2011 e está em sua quarta edição.

“A ideia surgiu durante uma resenha nas minhas férias em 2011, quando estava com meus amigos, um deles o “Mickey”, Paulo Sérgio, hoje o atual preparador físico do Barcelona de Vilhena. O ano que ficou para história foi a primeira edição, que arrecadou uma tonelada e meia de alimentos”, contou Héber, também conhecido como “Pelé” no cone sul.

Desde então todos os anos o evento é organizado durante as férias do atacante. Somente um ano o evento não foi realizado em Vilhena, sendo o duelo em Cerejeiras. “Tá aí uma coisa interessante. Nunca realizamos em Colorado, minha terra. Quem sabe ano que vem não mudamos isso”, comentou Héber.

O duelo de logo mais, embora seja em clima de amistoso leva uma causa muito séria, pois visa ajudar as famílias mais carentes do munícipio a terem um natal melhor. “É gratificante poder ajudar quem precisa numa data tão especial. Têm muitas famílias que não tem o básico para comer nesta ocasião”, comentou o jogador.

Para o jogo de logo mais, atletas conhecidos da torcida vilhenense também marcarão presença. São o caso de Cabixi, Cucaú, Edilsinho, Rocha, Pablo, Tuquinha e Miro.

Todos os atletas também vão participar das doações.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia