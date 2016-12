Sem receber, servidores dão ultimato a prefeito e ameaçam greve em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 23, vários servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Vilhena realizaram uma manifestação para reivindicar o pagamento do décimo terceiro salário.

A manifestação aconteceu em frente ao Hospital Regional.

Com cartazes nas mãos, os servidores reivindicavam o pagamento do décimo e também do salário.

O prefeito em exercício de Vilhena, Célio Batista (PP), foi até o local do protesto e garantiu que o pagamento será feito na próxima terça-feira.

O presidente do Sindisul, Wanderley Ricardo Campos, informou que caso o pagamento do décimo terceiro dos servidores da Saúde não seja feito até a terça-feira, 27, eles vão paralisar as atividades. “Não é justo que os servidores trabalhem e não recebam os salários”, reclamou Wanderley.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia