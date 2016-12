Vilhenense vai realizar exposição itinerante em Rondônia

Entre os dias 7 a 21 de janeiro o artista vilhenense Vitor Gomes vai realizar a exposição itinerante “Em Movimento” pelo estado de Rondônia.

De acordo com Vitor, a exposição vai passar pelas cidades de Vilhena, Cacoal e Porto Velho, e tem como objetivo valorizar a arte local no Estado.

“Aqui em Vilhena vou expor sozinho, mas em Cacoal vou expor com o Lucas Lock, em Porto Velho com a Barbara Ugalde e o Luiz Cochi, isso é bacana, pois movimenta o cenário cultural e também incentiva a galera a produzir”, ressalta Vitor.

A exposição vai ter tema livre e contar com posters em tamanho A4 e A3, adesivos, que vão estar à venda informou o artista.

Vitor informa que a exposição começa dia 7 em Vilhena no Centro Empresarial Capra entre as 16h as 21h. A edição de sábado vai contar com animação da banda Os Alienistas. Já em Cacoal no dia 14, e em porto Velho 21.

Essa é a terceira exposição do artista Vitor. “Na exposição vou mostrar alguns trabalhos novos e outros antigos, vai ter uns adesivos e cartão postal, tudo á venda. Vilhena é onde tudo começa, bora lá que vai ser daora”, convida Vitor.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia