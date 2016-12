Associação Marcos Donadon realiza ações sociais para celebrar as festas de final de ano

Em clima de festa de final de ano, os funcionários da Associação Marcos Donadon realizou nesta sexta-feira, 23, diversas ações sociais para confraternizar junto aos parceiros, usuários e colaboradores da instituição momentos de descontração.

Dentre as ações realizadas, os funcionários da Associação se fantasiaram de personagens infantis para alegrar as crianças e adultos. Vestidos de super-heróis, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, príncipes e princesas, os colaboradores visitaram as crianças do Abrigo Municipal e alas do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira para entregar algumas lembrancinhas. O Papai Noel não faltou em seu compromisso anual, fazendo a festa da garotada.

Umas das mantenedoras da Associação, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), esteve presente em todas ações realizadas, reforçando que nestes últimos dias do ano, é um momento para compartilhar as conquistas realizadas. “Essas ações visam compartilhar junto com as pessoas um momento de descontração, não é somente eles que se alegram, nós também nos emocionamos e alegramos juntos”, disse a deputada.

Nas visitas realizadas a deputada aproveitou para saudar a todos os colaboradores e usuários pela ano que se encerra. “Quero aproveitar e deixar um abraço em cada um, que neste final possamos estar ao lado de nossas famílias e amigos”, encerrou a mantenedora.

Autor e foto: Assessoria