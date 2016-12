ENQUETE: Qual deve ser a prioridade maior da próxima administração municipal?

Dentro de oito dias começa o próximo ano e uma nova página da história política de Vilhena também se iniciará, com a posse dos novos administradores municipais.

Assumindo o cargo em meio ao turbilhão em que se encontra o Município, a prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB), que tomará posse no dia 1º, terá vários “abacaxis” para descascar.

Há inúmeros problemas na administração vilhenense, e diversos setores precisam de ações imediatas.

No entanto, a comunidade deve ter mais necessidade de resolução de alguma demanda em particular, e para contribuir com o Município e com a próxima administração o Extra de Rondônia lança enquete a fim de levantar junto à população o que é mais urgente.

Participe da enquete escolhendo uma das alternativas propostas, ou dê sua sugestão através de comentário nesta matéria, caso não encontre entre as respostas o problema que mais lhe aflige.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia