Feriado em comemoração à instalação de Rondônia é antecipado para 2 de janeiro

Ajustando a agenda e ampliando o descanso das comemorações do ano novo, o Governo de Rondônia antecipou para o dia 2 o feriado de 4 de janeiro (data da instalação do Estado de Rondônia), conforme Decreto nº 21.506, assinado pelo governador em exercício Daniel Pereira, nesta sexta-feira (23).

O estado de Rondônia foi criado no dia 22 de dezembro de 1981 e instalado no dia 4 de janeiro de 1982.

Assim, as comemorações de ano novo vão se estender por 3 dias (31, 1º e 2), com a retomada das atividades normais da Administração Pública a partir do dia 3 (terça-feira).

O decreto governamental faz menção aos órgãos públicos prioritários, como os hospitais, delegacias e outros que desempenham atividades essenciais à população, que ficam fora do alcance do dispositivo legal, eis que não podem sofrer solução de continuidade (parar a prestação de serviço).

Autor e foto: Assessoria