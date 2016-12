Motorista bate em poste deixa parte de bairro sem energia e foge

Incidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 23, na Rua Saldanha Marinho, esquina com a Avenida Liberdade, no centro de Vilhena.

De acordo com informações de populares, uma caminhonete aparentemente VW Amarok de cor branca, transitava em alta velocidade pela Avenida Liberdade sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Saldanha Marinho, não conseguiu fazer a curva e acabou batendo em troncos de madeira que fazia proteção do poste de energia.

No choque, quebrou os troncos e acertou o poste que só não caiu, pois a fiação elétrica e de telefonia segurou. Parte do centro da cidade próximo ao bairro 5° BEC está sem energia elétrica. Após a colisão, o motorista fugiu do local.

A Polícia Militar está no local colhendo informações para proceder à procura pelo veículo e o motorista causador do acidente. A empresa responsável pela reparação e danos no Cone Sul foi chamada, mas ainda não chegou ao local. Enquanto isso, moradores da região estão tendo que improvisar velas e lamparinas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia