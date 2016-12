Os “abacaxis” do ainda prefeito e suplentes de olho – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

COMBATIVA I

Nesta antevéspera de Natal Rondônia perde uma das figuras mais representativas da política estadual. O falecimento da deputada estadual Lúcia Tereza, ocorrido na manhã do dia 23, enlutou Espigão do Oeste e a Assembleia Legislativa do Estado.

COMBATIVA II

A vaga no Parlamento estadual que era ocupada pela combativa parlamentar será preenchida pelo suplente Anderson do Singeperon (PV), que vem do movimento sindical, mais especificamente do setor dos agentes penitenciários.

FOGO AMIGO

O secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, Dari de Oliveira, respondeu ao “fogo amigo” disparado por seu correligionário e vice-prefeito eleito, Darci Cerutti, sob a forma de críticas ao patrimônio da pasta. Dari ficou incomodado com a “incerta” dada por Darci na SEMOSP, sem que ele fosse comunicado, e assim como o companheiro de partido retrucou a descortesia através da imprensa.

DÚVIDA NA POSSE

Faltando poucos dias para a posse dos eleitos em outubro passado, ninguém sabe ao certo como ficará a situação de Carmozino Alves, Vanderlei Graebin e Junior Donadon, vereadores reeleitos que estão presos sob acusação de achacar empresários do setor imobiliário.

SUPLENTES DE OLHO

Por isso os suplentes Wilson Tabalipa, Professora Valdete e Josué Donadon já devem estar preparando o traje cerimonial para provavelmente assumir as três cadeiras no Parlamento local. Lembrando que no caso de Josué, ele estaria sendo beneficiado pelo possível impedimento do atual vereador Marcos Cabeludo, suplente à sua frente, que também está enfiado no rolo que deve tirar os três reeleitos da Casa de Leis.

PRESIDÊNCIA

Aumenta o número de pretendentes a presidência da Câmara de Vereadores de Vilhena. Além de Carlos Suchi e França Silva, Rafael Maziero e Célio Batista também podem entrar no páreo.

DOIS ABACAXIS

O prefeito em exercício de Vilhena, Célio Batista (PP), teve eu “descascar” dois abacaxis nesta sexta-feira. O primeiro é respeito a um acordo que ele assinou com Porto Velho repassando mais de R$ 8 milhões; já o segundo foi com os servidores públicos da saúde, que pressionavam o pagamento do salário que não foi depositada ainda.

DOIS ABACAXIS II

Com relação ao acordo milionário, Célio teve que ir até a casa da prefeita eleita Rosani Donadon, para se desculpar e dizer que vai desfazê-lo. Isso porque, conforme dito em reunião com autoridades do Estado, a forma de pagamento do acordo – que na realidade é uma dívida – deve ser analisado entre o atual prefeito e o próximo, o que não aconteceu m Vilhena.

DOIS ABACAXIS III

Já com os servidores públicos, mesmo ouvindo os gritos dos manifestantes, o prefeito garantiu pagar na próxima semana. Porém, ouviu um ultimato dos nervosos servidores: “Se a promessa não for cumprida, haverá greve”. Vamos aguardar!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa