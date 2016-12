Vera da Farmácia apresenta mais de dez emendas impositivas ao orçamento do Município

Exercendo mandato após convocação para substituir titular do Legislativo afastado do cargo, a vereadora eleita Vera Lúcia Borba (PMDB), a “Vera da Farmácia”, aproveitou a oportunidade para apresentar emendas impositivas a fim de garantir recursos para aplicação em diversas áreas da administração pública. “É um prerrogativa importante que os parlamentares dispõe para direcionar recursos a fins específicos, e não poderia deixar de exercer tal direito”, afirmou a vereadora.

Ao todo foram doze proposituras do gênero que ela apresentou individualmente ou junto com outros vereadores.

As emendas de sua autoria ou com participação da parlamentar atendem a diversos setores da administração municipal. Para a Secretaria Municipal de Administração, Vera alocou R$ 42 mil para aquisição de veículo a fim de atender o Almoxarifado Municipal. Também foram alocados recursos na ordem de R$ 628.900,00 para construção de subestações de energia em escolas da rede municipal. Outros R$ 380 mil foram assegurados para realização de concurso público.

Prosseguindo, a vereadora também assinou emendas impositivas que reservam verbas (20 mil reais) para realização de concurso no SAAE; mais R$ 145.291,01 para ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água; assim como mais R$ 16.143,44 para o mesmo fim. Ao Fundo Municipal de Saúde foram apresentadas emendas nos valores de R$ 597.214,30 e R$ 66,5 mil a serem aplicados na equipagem de unidades de saúde da rede hospitalar. Ao mesmo Fundo também foi reivindicado o valor de R$ 86.510,00 para compra de veículo a fim de atender ao CAPS. Fechando o lote, as duas últimas emendas destinam-se a convênios com entidades não governamentais. Ao Lar dos Idosos Maria Tereza Dalamarta devem ser destinados R$ 3.298,00, e a Associação El Shaddai Educar a quantia de R$ 25 mil.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia