69 anos: idoso que tentou suicídio com tiro na cabeça continua internado na UTI de Vilhena

O homem de 69 anos identificado pelas iniciais A. A. P., morador do Bairro Assossete, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Vilhena (HRV) em estado considerado crítico pelos profissionais da saúde.

O homem tentou suicídio nas primeiras horas da manhã da última quarta-feira, 28. Sua esposa contou aos policiais que logo pela manhã teria escutado um estampido de tiro e, ao se levantar às pressas, o encontrou ensanguentado caído ao solo e a arma utilizada ao lado do corpo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, após receber os primeiros atendimentos no HRV, a vítima foi encaminhada ao hospital público de Cacoal, onde ficou internado e foi submetido à cirurgia na região da cabeça. Em seguida, ele foi reencaminhado para a cidade de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/ Extra de Rondônia