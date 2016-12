Abertas inscrições para processo seletivo da Unir

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2017 da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir). Foram disponibilizadas 2.695 vagas oferecidas nos cursos de graduação da instituição.

Podem concorrer as vagas os alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, já que o Processo Seletivo da UNIR utiliza o resultado da prova como base para a classificação e eliminação dos candidatos.

O campus de Vilhena disponibiliza cerca de 245 vagas, divididas entre os cursos de administração, ciências contábeis, jornalismo, letras e pedagogia. No qual, estarão disponíveis para ingresso no primeiro semestre de 2017 os cursos de Jornalismo e Letras, ambos com 50 vagas.

Os cursos de Administração, Pedagogia e Ciências Contábeis estão previstos para o segundo semestre de 2017 e ao todo oferecem cerca de 145 vagas.

Para mais informações, acesso o edital no Portal de Processos Seletivos clicando aqui .

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação