Associação Marcos Donadon atende mais de 20 mil pessoas em 2016

A Associação Marcos Donadon finalizou nessa semana um balanço de atividades relacionado ao ano de 2016. De acordo com a diretoria da entidade, o ano foi bastante produtivo, posto que exatas 20.280 mil pessoas receberam atendimento na área de diagnóstico (laboratório). A entidade atua desde a sua reabertura com equipamentos de última geração, automatizados, além de assistência e orientação específicos aos idosos e mulheres.

A principal colaboradora da entidade, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) comemorou o resultado positivo desta nova fase da associação Marcos Donadon e disse estar bastante satisfeita com a parcela de contribuição que este projeto proporciona à comunidade do Cone-sul de Rondônia. “Não é nada fácil manter um trabalho desta proporção. São vários servidores, existe todo um processo no trato com os exames que exige, além de muito empenho, profissionalismo para garantir um resultado satisfatório. Entretanto, todas as dificuldades se transformam em grande alegria quando sabemos que estamos contribuindo para a melhoria da saúde pública de nossa região”, comentou a parlamentar.

Atualmente a Associação Marcos Donadon atende mais de 300 pessoas diariamente e conta com uma gama de mais de 40 tipos de exames laboratoriais. “Os atendimentos começam logo no início da manhã e são finalizados antes do meio dia. Normalmente durante o período vespertino as pessoas retornam à sede da entidade para buscarem os resultados”, explica Rosangela Donadon. A entidade reabriu no último dia 28 de novembro de 2015 depois que a deputada se propôs a liderar o projeto.

A Associação Marcos Donadon não conta com nenhum tipo de recurso público, e seu custo operacional é atendido graças a parcerias com o grupo Gazin, o Depósito de Areia Alessandra, Granja Vilhena, Explosão Modas, além da Guaporé Máquinas.

