Barcelona acerta com novos reforços antes da virada do ano

Antes de 2016 acabar, o Barcelona de Vilhena segue se reforçando para a temporada de 2017. A equipe coordenada por Tiago Batizoco acertou a contratação de mais seis atletas para integrar o elenco que disputará o Rondoniense no primeiro semestre.

Dentre os reforços, alguns já atuaram no VEC, um com experiência de clubes de renome e jogadores de experiência local. Um dos reforços, o volante Arthur Pereira, 21, apesar de novo, já atuou no Atlético Paranaense, América de Natal e Ji-Paraná.

Com passagens pelo VEC, três jogadores confirmaram o acordo com o Barcelona. São eles, Cleber William, ou Tuquinha, 20, que atua como meia e estreou profissionalmente em 2015 pelo Vilheno.

Já o experiente lateral Maikon Paulista, 31, além de atuar no VEC, já jogou por outras equipes de Rondônia como Ulbra, Ji-Paraná, Rolim e Espigão. Outro jogador com bastante experiência em clubes, o volante Diego Corbari, 28, também defendeu a camisa do VEC e outras times do Brasil, dentre eles, Cascavel, Jacuipense, Foz do Iguaçu e Real Ariquemes.

Apostando na base do município e com experiência em diversos torneios amadores, a diretoria confirmou o acordo com o atacante Emerson Alves, 31, o popular Espeto e do jovem meia Deivid Henrique de 18 anos. “Essa é a mentalidade da diretoria do Barcelona. Valorizar os jogadores da cidade. Aqui temos bons valores que precisam de uma oportunidade”, declarou Batizoco.

Estes jogadores se unem a outros atletas que já fecharam com a equipe, como Cabixi, Edilsinho, Pablo e Cucaú, que já foram apresentados pelo clube. A apresentação oficial do elenco e comissão tecnica será no dia 10 de fevereiro.

Batizoco confirma que a meta e formar um elenco com 28 atletas até o dia 25 de janeiro. “Temos bons contatos, estamos priorizando os atletas locais, mas também estamos de olho no mercado, nossa meta é fazer um elenco competitivo, para buscar ótimos resultados em nossa primeira temporada como profissional” afirma.

Autor e foto: Assessoria