DEFINIDO: “Grupo dos Seis” lança Adilson da Chassi Laser à presidência da Câmara vilhenense

O grupo de seis vereadores eleitos no palanque oposto ao da prefeita Rosani Donadon fecharam questão e estão unidos para a disputa do comando da Câmara de Vereadores de Vilhena.

Formada por Adilson da Chassi Laser, Samir Ali, Rafael Maziero, França Silva, Ronildo Macedo e Célio Batista, a composição até já definiu a chapa que lançará no pleito parlamentar que acontece domingo, logo após a posse dos novos vereadores.

O grupo conta com a fragilidade dos aliados da prefeita, que em virtude do fato de três vereadores reeleitos estarem presos, só deverá participar da disputa com quatro integrantes.

A chapa lançada pelo “Grupo dos Seis” é a seguinte: para a presidência está indicado Adilson da Chassi Laser; o primeiro vice-presidente é Samir Ali; segundo vice-presidente será França Silva; Rafael Maziero fica como primeiro-secretário; e Célio Batista como segundo-secretário. Ronildo Macedo fica fora da Mesa Diretora, mas está fechado com o time e deverá ser cabeça de chapa quando for realizada a eleição para o segundo biênio da legislatura.

Apesar de estarem em lado oposto da prefeita Rosani Donadon, o Grupo dos Seis garante que não fará oposição intransigente, e que pretende trabalhar unido ao Executivo para o que for positivo e correto ao Município e à comunidade. “Queremos trabalhar por Vilhena e não fazer politicagem. Estaremos juntos com os demais poderes em todas as ações que trouxerem benefícios e melhoria de vida à nossa comunidade”, declarou ao Extra de Rondônia o porta-voz da composição.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia