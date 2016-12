Motoqueiro é hospitalizado após cair em rotatória

Josamarques Viana Souza, de 36 anos, foi socorrido ao Hospital Regional de Vilhena, após passar direto numa rotatória na BR-174, cair e sofrer ferimentos.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista pilotava uma moto Honda Bros 150 e seguia pela rodovia sentido Vilhena, quando ao passar pela rotatória que dá acesso ao aeroporto perdeu o controle de direção e passou direto. Com isso, sofreu diversos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia