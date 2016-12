Ponto cego de carro teria sido causa de mais um acidente em Vilhena

Segundo o motorista do automóvel, parou e olhou, não viu nada, avançou, neste momento acabou batendo contra a moto.

Acidente envolvendo um carro Ford Focus e uma moto Honda CG 150, aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 30, na Avenida Celso Masutti com Avenida Melvin Jones, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações do condutor do carro, trafegava pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando na esquina com a Celso Masutti, parou e olhou,como não viu nada, avançou, neste momento acabou colidindo com motociclista que seguia sentido Cuiabá.

“O ponto cego do automóvel tirou minha visão e pode ter provocado o acidente”, disse o motorista.

O motoqueiro sofreu ferimentos e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia