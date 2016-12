Rosani e Darci falam de prioridades na gestão e convidam população para posse

Em visita a redação do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 30, a prefeita eleita Rosani Donadon (PMDB) e o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) falaram dos projetos que em breve serão colocados em prática para fazer o município voltar a desenvolver.

Rosani Donadon e Darci Cerutti aproveitaram a oportunidade para convidar a população para participar da cerimônia de posse que será realizada neste domingo, 1, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 10h.

A prefeita afirmou a as áreas da saúde, educação e obras serão prioridades neste início de mandato. Ela ressaltou que desde que venceu as eleições já conseguiu que verbas sejam destinadas ao município.

Já o vice Darci Cerutti disse que uma das metas da nova administração também é economizar. “Vamos reformar os prédios públicos do município para que eles sejam utilizados para podermos economizar com alugueis”, informou o vice-prefeito.

Rosani Donadon ressaltou também que para economizar, mais de 500 cargos comissionados serão cortados. “Se não cortarmos esses cargos a saúde, a educação não vai melhorar, pois vamos trabalhar apenas para manter a folha de pagamento e esse não é o nosso objetivo, queremos trabalhar para fazer Vilhena voltar a ser referência na saúde educação proporcionando qualidade de vida para a população”, disse Rosani Donadon.

Sobre a cerimônia do domingo Rosani Donadon informou que as 11h30 ocorrerá à transmissão de cargo no auditório da Prefeitura Municipal. “Gostaria de agradecer a todos os vilhenenses pelo apoio, e podem ter certeza que a partir do dia primeiro de janeiro Vilhena viverá um novo momento, será o início de um novo tempo com crescimento e desenvolvimento”, finalizou a prefeita.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia