Emoção marca casamento duplo em Colorado; veja fotos

Ao falar em casamento, a primeira coisa que imaginamos é um casal de noivos celebrando o amor e normalmente é isso que acontece mesmo, mas quem disse que precisa ser sempre a mesma coisa?

O último sábado, 31, por exemplo, ficará marcado na vida de quatro pessoas e de todos seus familiares. Afinal, nesta data foi celebrado o casamento das irmãs Leidiane Zamilian, de 21 anos, com Geam Belé, de 20 anos, e Gleiciane Zamilian, de 20 anos, com Leandro Bueno, de 20 anos.

Emoção e alegria marcaram cerimônia dupla que foi realizada na matriz da Igreja Católica de Colorado do Oeste e ministrada pelo padre Wilian Lino Orcesi. Ao Extra de Rondônia os pais das noivas Altamiro e Eliane Zamilian, destacaram a felicidade em viver esse momento importante pala elas. “Nossas filhas sempre nos deram motivos de alegria. A maior felicidade dos pais é ver as duas filhas felizes”, contaram.

Alegria essa compartilhada pelos familiares dos noivos e seus pais Selso e Zeli Belé, pais de Geam, e de Lauri e Edinéia Bueno, pais de Leandro.A recepção aconteceu no salão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Um jantar foi servido aos convidados, findando a festa com as noivas Leidiane e Gleiciane jogando os buquês.

A tradição trouxe sorte a jovem Taline Natiéli Kalçovik Zamilian, 17, que ao pegar um dos buquês, foi pedida em casamento pelo seu namorado o locutor de radio da Meridional FM, Marcos Willian.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia