Pacientes lotam HR e secretário determina ações radicais para melhorar Saúde de Vilhena

O novo secretário municipal de Saúde, Marcos Aurélio Vasques, determinou ações radicais para melhorar o setor em Vilhena.

Na madrugada desta terça-feira, 3, Vasques esteve no Hospital Regional e testemunhou uma cena lamentável que se repete há muito tempo: pacientes lotam a unidade de saúde à procura de atendimento médico.

O fato aconteceu entre as 04h00 e 07h00, no Pronto Socorro (PS). Nesse período, 8 pacientes, que aguardavam atendimento, mesmo com febre, desistiram de serem atendidos e foram embora. A demora aconteceu, também, porque um homem baleado foi atendido no PS. Dois médicos cumpriam plantão.

Ao testemunhar o episódio, Vasques se reuniu com o diretor clínico do HR e determinou ações radicais para melhorar o pronto atendimento. Ele tem o aval da prefeita Rosani Donadon. Uma solução encontrada, de forma emergencial, é cortar dispêndios em outros setores.

Vasques foi nomeado no último domingo, 1 de janeiro de 2017. “A Saúde é nossa principal prioridade dentro da administração municipal. E com a parceria de nossas autoridades políticas, como a deputada estadual Rosangela Donadon, vamos dar um salto de qualidade na área”, disse a prefeita.

Vasques tem experiência na área de saúde pública. É cirurgião dentista, com especialização em dentistica e implantodontia. É mestre em cirurgia bucomaxlofacial pela Universidade Federal de Uberlândia. Exerceu cargos de coronel da PM, Dentista (1990/2016), gestor do fundo municipal de saúde de Cacoal (2007/2008), Secretário Geral da Associação Brasileira de Odontologia (2010/2012), Secretário municipal de Saúde de Cacoal (2010/2011), diretor geral do hospital regional de Cacoal (2012/2015) e diretor geral do complexo hospitalar regional de Cacoal (2015/2016).

Texto e fotos: Assessoria