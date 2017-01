Secretário se reúne com funcionários e fala sobre projetos esportivos em Vilhena

O novo secretário municipal de esportes de Vilhena, Natal Jacob, conhecido popularmente como “Natalzinho”, se reuniu na manhã desta terça-feira, 3, com os funcionários da pasta para apresentar as diretrizes e propostas para a nova gestão.

Esta é a primeira reunião do novo responsável pela Semec, realizada no ginásio Jorge Teixeira e que contou com a presença do secretário adjunto Manoel Aires.

Natalzinho falou que pretende trabalhar para fomentar várias modalidades esportivas no município, entre elas basquetebol, handebol, futsal, voleibol, futebol e atletismo.

Manoel Aires, por sua vez, ressaltou que as categorias de base do esporte amador serão incentivadas e fortalecidas na administração da prefeita Rosani Donadon. “Queremos trabalhar com projetos que incentivem a prática de esporte para as crianças vilhenenses”, disse Aires, que é professor de educação física.

Natalzinho informou que uma das metas também é fortalecer o projeto “Bom de Escola, Bom de Bola” que atua na iniciação esportiva de crianças. Além disso, disse que pretende resgatar as competições amadoras, como o Ruralzão e o Interbairros.

“Temos muito trabalho para fazer, e queremos incentivar o esporte nos bairros, sempre em parceria com as outras secretárias, focando no social e no bom atendimento a população”, concluiu o titular da Semec.

Texto e fotos: Assessoria