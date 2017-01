Viatura da polícia em perseguição a suspeitos se envolve em acidente

Acidente envolvendo três veículos, sendo uma caminhonete Mitsubishi, um Ford Fiesta Sedan e um Ford Fiesta Ret, aconteceu na noite desta terça-feira, 3, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os policiais da Companhia de Trânsito (P-Trân), transitava pela Avenida Modesto Batista, sentido Cuiabá, e estavam em perseguição a suspeitos numa moto que acabara de praticar assalto próximo a escola Martinho Lutero.

Porém, no cruzamento com a Rua 507, colidiu com o carro Fiesta Sedan, na seqüência acabou batendo no automóvel Fiesta Ret que estava estacionado.

Apesar dos estragos, não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia