COLORADO: liga esportiva define em reunião Barão 2017

Nesta sexta-feira, 6, as 19 horas, a liga esportiva de Colorado do Oeste, vai se reunir com dirigentes, atletas e Associação de Árbitros, para definirem calendário do Barrão 2017.

A reunião será realizada no auditório da Câmara Municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra