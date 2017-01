Concorra a ingressos para show de Léo Nascimento em Vilhena

O cantor Léo Nascimento estará mais uma vez em Vilhena, a apresentação está prevista para a próxima sexta-feira, 13. Com público limitado, o sertanejo se apresenta no Terraçus Metropolitam.

No repertorio sucessos do como a música “Como Um Suspiro” trilha sonora da novela “Abismo De Paixão” transmitida no SBT, além de “Tatuagem” e “Cada Minuto”.

Os ingressos seguem sendo comercializados nos pontos de venda: Banca do Zoio e Banca da Brigadeiro.

O evento é organizado pela Sipow Entretenimento & Da Silva Locutor. Mais informações podem ser obtidas pelo contato (69) 9 9913 0188.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização vai sortear para os internautas cinco ingressos para o show do pedreiro que conquistou o Brasil.

Para participar da promoção e concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta: “Quando e onde acontecerá o show do sertanejo Leo Nascimento em Vilhena?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado na terça-feira, 10, e divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação