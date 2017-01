SEMEC testa iluminação do estádio Portal da Amazônia para campeonato estadual

Na noite desta quinta-feira, 5, o secretário de esportes de Vilhena, José Natal Pimenta Jacob, “Natalzinho” juntamente com o engenheiro elétrico da SEMPLAN, Udson Lima, realizou a verificação do sistema de iluminação do estádio “Portal da Amazônia” que vem apresentando sérios problemas.

Natalzinho informou que devido à proximidade do início do Campeonato Estadual de Futebol, em março, o engenheiro elétrico irá apresentar uma proposta de recuperação temporária do sistema tendo em vista a dificuldade financeira do município.

Após esse passo, a ideia é preparar um projeto definitivo para o estádio, em seguida encaminhar ao secretário de esportes para que seja viabilizado uma emenda estadual ou federal.

“Tenho certeza que poderei contar com o empenho da nossa prefeita Rosani Donadon e nosso vice Darci Cerutti para viabilizar este recurso”, disse.

Aproveitando a ocasião, o secretário Natalzinho agradeceu a atenção recebida do engenheiro e também ao secretário de planejamento Val Dinei Campos e toda sua equipe.

Texto e foto: Assessoria