Vilhenense está entre os mortos da chacina em presídio de Roraima

Entre os mortos da chacina em um presídio de Roraima está um Vilhenense de 35 anos, identificado como Márcio Marcelo de Oliveira, a família do homem que está entre as 33 vítimas na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo ainda reside em Vilhena.

O massacre teria sido uma retaliação do grupo criminoso PCC (Primeiro Comando da Capital) em resposta ao ataque sofrido pelo grupo rival FDN (Família do Norte) quando na ocasião 56 presos foram mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim em Manaus AM.

A família do Vilhenense morto em Roraima se programa para viajar até o Estado onde Márcio vivia há oito anos e será velado.